Открыли дело против ОИК, которая не хочет пересчитать голоса

Члены окружной избирательной комиссии №50 не пересчитали голоса. Фото: РБК

Полиция возбудила уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решения суда о пересчете голосов.

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силы)", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет.

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"Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области", - заявили в пресс-службе.

Парламентские выборы прошли честно и министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым реагировало на правонарушения независимо от политических цветов нарушителей.