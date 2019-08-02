Открыли дело против ОИК, которая не хочет пересчитать голоса

Полиция возбудила уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решения суда о пересчете голосов.
Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силы)", - сказано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Влияние Запада будет максимальным - Айдер Муждабаев о новом парламенте
"Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области", - заявили в пресс-службе.
Парламентские выборы прошли честно и министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым реагировало на правонарушения независимо от политических цветов нарушителей.
Комментарии