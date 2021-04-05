ЦИК не признает выборы в 87-м округе до решения суда

ЦИК приняла протокол об обработке 100% голосов. Фото: "Украинская правда"

Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Сейчас комиссия ожидает решение судов по делам, сообщает ЦИК в Facebook

Сначала по ошибке указывали, что ЦИК признал выборы действительными. Но комиссия лишь приняла протокол от Окружной избирательной комиссии.

По предварительной информации, в протоколе победителем называют кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюка. Он набрал 31,25% голосов.

В ЦИК ожидают решения судов в 24 делах по выборам на Франковщине.

Устанавливать результаты будут с учетом окончательных судебных решений.

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Председатель ЦИК Олег Диденко назвал выборы непростыми, было много нарушений, исчезновений избирательных бюллетеней. Призвал правоохранителей как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В минувшую среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 749 голосов.