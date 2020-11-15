ЦИК назвал явку на выборах мэров

Явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Украины.

По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, которые сегодня проводили повторное голосование по выборам городских голов, явка составила 24%. Согласно этим данным, наивысшая явка была в Каменце-Подольском.

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В воскресенье, 15 ноября, повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).