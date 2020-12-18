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среда, 23 декабря 2020 00:03

ЦИК назначила довыборы в Раду на Донбассе

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ЦИК назначила довыборы в Раду на Донбассе
На Донбассе назначили довыборы в Раду. Фото: Укринформ

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области.

Довыборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий нардепа Руслана Требушкина, сообщается на сайте ЦИК.

"Комиссия назначила на 28 марта 2021 промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 50", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс начнется 27 января 2021, за 60 дней до дня выборов.

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Напомним, довыборы также назначены на март 2021, как промежуточные выборы народного депутата в Ивано-Франковской области.

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