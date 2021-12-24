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пятница, 24 декабря 2021 03:13

ЦИК хочет оценить возможность выборов на Донбассе

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ЦИК хочет оценить возможность выборов на Донбассе
Выборы на Донбассе планируют провести весной 2022 года. Фото: Укринформ

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным – областным военно-гражданским администрациям по поводу первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов 27 марта 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении.

Решение о проведения выборов могут принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций. Комиссия не не может самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности и возможность избежания террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях.

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"Избирательным Кодексом определено, что первые выборы могут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября и должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня выборов. Следовательно, в случае признания возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье марта 2022 года Комиссия должна принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года", - сообщают в ЦИК.

В Комиссии ожидают соответствующих выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 13 января 2022 года.

9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (зарегистрирован под №5844).

В Верховной Раде процесс одобрения законопроекта идет полным ходом.

Законопроект предусматривает, что выборы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в частности, со стороны Российской Федерации.

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