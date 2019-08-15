Цифровое государство уже в сентябре: офис Зеленского представит новый бренд

Офис президента Владимира Зеленского анонсировал презентацию бренда цифрового государства на International IT Forum в Запорожье.

Презентация состоится 27 сентября, отметили в Офисе.

Деталей непосредственно о бренде не сообщается. На форуме анонсируют три локации:

- панельная дискуссия, на которой эксперты будут обсуждать имеющиеся возможности государственно-частного партнерства в пределах диджитализации в государстве;

- выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении;

- интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и т.п.).

Советник президента Михаил Федоров на встрече с организаторами International IT Forum заявил, что Украина превратится из аутсорсинговой страны на такую, что создает продукты в сфере информационных технологий.

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International IT Forum в этом году должен объединить более 3000 компаний из сферы инноваций и IT. Форум должен популяризировать жизнь с внедренными инновациями, демонстрацией комфорта и доступностью цифровых изменений. 30 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен упорядочить работу госреестров и онлайн-услуг.