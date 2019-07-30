Без очередей и взяток: Зеленский подписал указ об э-услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен упорядочить работу госреестров и онлайн-услуг.

Указ обнародован на сайте Офиса президента и уже вступил в силу.

Сначала в Украине проведут аудит всех госреестров, которых сейчас более 350. Далее должны ввести единый веб-портал электронных услуг, где граждане в своем личном кабинете смогут получить доступ к информации, в частности, об имуществе, налоги, доходы и, собственно, получить некоторые электронные услуги.

Электронной станет услуга "эМалыш" - рождение и регистрация места проживания ребенка, также регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверка наличия у водителя документов и тому подобное.

Указом "начинается" работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения.

"Отсутствие у граждан средств эID является ключевым барьером на пути развития э-услуг и цифровой экономики в целом. Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритет делаем на внедрении и масштабировании таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно быстрее ощутить преимущества цифровых преобразований в стране", - отметил советник президента Михаил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство запустило услугу э-Пенсия

В начале июня в "Слуге народа" анонсировали перевод всех государственных услуг в онлайн, чтобы преодолеть коррупцию, и введение системы денежного вознаграждения для "бдительных граждан".