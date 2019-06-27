Четыре жизни украинских заложников бросил народу, как кость, перед выборами - СМИ о Медведчуке

Медведчук с российским коллаборантом Пушилиним.

Кум Путина Виктор Медведчук использует жизни украинских заложников в планах Кремля перед парламентскими выборами. Об этом пишут журналисты группы The Newsroom в Facebook.

СМИ охарактеризовали ситуацию словом "апокалипсис".

"Привыкайте, кто еще не привык. Крайний слева- легализованный предыдущим президентом Порошенко обладатель рынка сжиженного газа в Украине, новейший медиа-магнат и вероятный спикер Верховной Рады Виктор Медведчук, который уже 5 лет беспрепятственно скупает здесь активы на деньги своего кума Путина и переписывает их на "подставных". Сегодня он продолжает продавать себя новому президенту Зеленскому в качестве переговорщика с РФ, и легализует "шестерок" своего кума на Донбассе. Он с "личной инициативы" ведет прямые переговоры с боевиками молодых "республик" Лугандонии, а взамен, в качестве кости, бросает народу 4 жизни украинских заложников", - пишут журналисты.

"Как сообщают пропагандистские СМИ агрессора, главари боевиков согласились отдать Медведчуку 4-х наших военных, которых они мучают в своих тюрьмах. Этот "жест доброй воли" не мог произойти без указания Путина, который хочет, чтобы его кум провел как можно больше пророссийских депутатов в украинский парламент. Следовательно, вторая цель этого заговора - предвыборная.

Соратник Медведчука по ЗаЖОПа Рабинович вывесил у себя в паблик фамилии 4-х наших военных, которые стали предметами сегодняшних торгов. Слабая и непрофессиональная Администрация нового президента продолжает жевать сопли и терять рейтинги, в то время, как ЗаЖОПа продолжает их набирать. Каналы Медведчука расписывают спасения заложников, как его личную победу", - характеризует ситуацию журналисты.

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В Минске кум Путина Виктор Медведчук появился с представителями российских боевиков Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником. Там заявил о передаче 4-х украинцев, содержащихся боевиками в плену.