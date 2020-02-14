Четверть украинцев назвали партию Порошенко реальной оппозицией власти

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25,5% украинцев считают, что реальной оппозицией к нынешней власти является партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые обнародовал Центр SOCIS.

22,5% респондентов считают оппозицией партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Юрий Бойко), 16,7% - ВО "Батькивщина" (Юлия Тимошенко), 5,5% - "Голос" (Святослав Вакарчук).

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 методом стандартизированного интервью face-to-face. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.