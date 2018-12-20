Четкая программа развития экономики сделает Тимошенко президентом - Крулько

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько говорит, что избиратели осознают, что Тимошенко предлагает действенную стратегию. Фото: Пресс-служба "Батькивщины"

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко является бесспорным лидером предвыборных рейтингов, поскольку она стала единственным политиком, который предложил эффективную программу развития экономики, изложенную в стратегическом документе "Новый экономический курс".

Об этом заявил заместитель председателя партии Иван Крулько в эфире телеканала "112 Украина". "Для того, чтобы быть успешной, Украине нужен рост ВВП. И не так, как прогнозирует МВФ, – 2,7% на следующий год, а около 10%. Необходимо эффективно управлять внешним долгом, ведь действующее соглашение, заключенное этой властью, запрограммировало нашу экономику на неуспех", – заявил активист.

По словам Крулько, избиратели осознают, что Тимошенко предлагает действенную стратегию, направленную на стремительное развитие экономики и повышение уровня жизни людей. В частности, в планах политика переход от сырьевой модели экономики к инновационной, создание благоприятного инвестиционного климата, борьба с коррупцией, деофшоризация, деолигархизация, эффективное госуправление и много других шагов, необходимых для успешного развития государства.

"Во время премьерства Тимошенко подняли вывозную пошлину на семена подсолнечника и создали благоприятные условия для переработки подсолнечника и экспорта готовой продукции. И таким образом из крупнейшего экспортера семян подсолнечника Украина превратилась в экспортера масла №1 в мире. А это добавленная стоимость и новые рабочие места", – привел политик пример одного успешного решения, которое способствовало развитию экономики.

Напомним, по данным последнего исследования социологической группы "Рейтинг", лидер партии "Батьківщина" Тимошенко остается безоговорочным лидером во всех областях Украины. Так, например, в Черниговской области политика готовы поддержать 26,8% избирателей. В общем, каждый пятый опрошенный верит, что именно Тимошенко победит на президентских выборах.