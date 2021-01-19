Чернышов превратил реформу ГАСИ в деятельность в интересах крупных застройщиков - СМИ

СМИ: Новые правила контроля в строительстве, предложенные Чернышовым, выписаны в интересах крупных застройщиков. Фото: СтройОбзор

Разработанный в Министерстве развития громад и территорий проект постановления Кабмина, который призван "усовершенствовать архитектурно-строительный контроль, написан в интересах крупных застройщиков и во многом не соответствует действующему законодательству

Об этом говорится в статье "Меньше контроля, больше самостроев. Куда Минрегион ведет реформу ГАСИ", опубликованной на сайте "ДС".

По информации издания, проект постановления был представлен 18 января на круглом столе, организованном Конфедерацией строителей Украины (КСУ), возглавляемой Львом Парцхаладзе.

"Нововведения, предложенные на обсуждение застройщиков и всей заинтересованной общественности в проекте постановления Кабмина, предполагают изменение нормативных докумен-тов, регламентирующих проверки на объектах строительства. Теперь плановые проверки будут осуществляться на основании использования подсистемы управления рисками — компьютерной программы, которая будет определять типы проведения проверок... По каким критериям про-грамма будет классифицировать риски так до конца и непонятно, но критерии, обнародованные Минрегионом, довольно спорные", - говорится в статье.

Как отмечают авторы статьи, нововведения предполагают "появление так называемых "чек-листов", то есть документа, на основании которого чиновники будут проверять объекты строительства. Проблема в том, что в чек-лист попали далеко не все возможные нарушения, а выйти за его требования проверяющий уже не сможет". Также проект постановления содержит перечень оснований для внеплановых проверок, среди которых отсутствуют, например, такие как: "проверка определения самовольного строительства" или "необходимость проведения проверки достоверности данных, приведенных в уведомлении о начале исполнения подготовительных работ".

"Разумеется, на все эти моменты не могли не обратить внимание присутствующие на круглом сто-ле. И если со стороны представителей КСУ никаких серьезных замечаний к сути нововведений не прозвучало — выступавшие поддержали инициативу Минрегиона, то со стороны народных депутатов и представителей экспертного сообщества прозвучала достаточно жесткая критика. Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заметил, что предложения Минрегиона никак не способствуют решению главной задачи реформы – преодолению коррупции в строительстве. По его словам, постановление "ничего не меняет": как процветала коррупция в градостроении, так и будет процветать", - говорится в статье.

Также авторы подчеркнули, что предложения Минрегиона были раскритикованы представителем Офиса простых решений и результатов Михеила Саакашвили, где отметили, что "новые правила проверок будут лишь способствовать недобросовестным застройщикам", а также предложения Чернышова раскритиковали в СБУ.

"Предложенные ведомством Чернышова нововведения вовсе не случайно были озвучены на мероприятии КСУ, ведь идея сужения возможностей контроля за строительством со стороны государства откровенно играет на руку крупным застройщиком, чьи интересы в первую очередь и выражает КСУ. Именно благодаря публичной поддержке членов конфедерации обсуждение предложений Минрегиона в целом велось в благожелательной для авторов реформы тональности. Если же убрать слова благодарности от представителей крупных застройщиков, получится, что почти никто не увидел в третьем постановлении от министра Чернышова ничего положительного ни для борь-бы с коррупцией, ни для развития строительной отрасли. Вот и получается, что реформа, которая активно поддерживалась общественность на своем начальном этапе, усилиями Минрегиона пре-вратилась в деятельность, удовлетворяющую интересы достаточно узкой группы заинтересованных людей", - делают вывод авторы статьи.

Напомним, в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль дали старт реформе градостроительства, которая предполагала ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание трех органов, между которыми должны были быть разделены монопольные полномочия ГАСИ. Реформа должна была завершиться до осени 2020 года, однако Верховная Рада так и не приняла необходимые для завершения реформы изменения в законодательство. В ноябре Алексей Чернышов заявил, что Минрегион берет всю ответственность за реформу ГАСИ на себя. В декабре Минрегион представил новый концепт реформы, который предполагает ликвидацию новосозданных органов архстройконтроля, и создание вместо ГАСИ нового органа - Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. 23 декабря 2020 года Кабмин принял постановление, которым концепт Чернышова начал претворяться в жизнь.