Черный алмаз, 3 квартиры и €1,5 млн. Аваков показал декларацию

Заработал руководитель МВД 692 тыс. грн. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Арсен Аваков владеет элитным жильем, картинами, коллекцией дорогих часов, а также держит на счетах €1,5 млн и $200 тыс.

Он задекларировал 12-комнатные апартаменты в центре Харькова площадью 657,90 кв. м, свидетельствуют данные его декларации за 2020 год. Квартиру там же, но уже в 70,90 кв. м и еще 1 площадью 55,40 кв. м в Чугуеве под Харьковом. Министру также принадлежат 2 земельных участка по 12 соток в с. Коробочкино Чугуевского района и номер в столичной гостинице площадью в 77,6 кв. м.

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В "ценное движимое имущество" Аваков записал наручные часы Rolex, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre, а также коллекцию старинных медных, бронзовых, серебряных и золотых монет с территории разных стран мира. Он задекларировал и ценные древние иконы, несколько десятков полотен современных украинских и зарубежных художников, линогравюру Пабло Пикассо и гравюру немецкого художника Карла Плюкебаума. Глава МВД владеет набором шахмат из полудрагоценных камней, несколькими бронзовыми каминными часами и ценными коллекциями почтовых марок. Министру также принадлежит коллекция из 730 бутылок вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США и Чили. Отдельно он указал в декларации бутылку Chateau Mouton-Rothschild 1945 года разлива и еще дюжину бутылок вина 1980-х годов. А еще наборы итальянской мебели и коллекцию из 9 единиц холодного оружия.

Жене Авакова Инне принадлежат шубы из каракуля, меха соболя, норки, а также сумочки Hermes, Chanel и Louis Vuitton. Она также владелица колье из белого золота с бриллиантами, золотых колец, сережек, ожерелья с драгоценными камнями и подвески из белого золота с бриллиантами. Кроме того, в декларации указан черный бриллиант и 3 белых.

Заработал руководитель МВД 692 тыс. грн, а еще получил от Ощадбанка 123 тыс. грн процентов. Жена за год заработала почти 4,4 млн грн.

В декларации не упоминается ни одно авто. Зато есть наличные и деньги на счетах. В банке министр хранит почти 800 тыс. грн и $200 тыс., его жена – еще $190 тыс. и почти €1,5 млн в итальянском банке. Аваков купил банковского золота на 2 млн грн. Наличными он держит 6 тыс. грн, $9,4 тыс., €43 тыс. и 96 тыс. японских иен.

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1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, которая продлится до 31 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными. Министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал новую квартиру в Чернигове и миллионы на счетах матери.