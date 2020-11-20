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воскресенье, 22 ноября 2020 09:01

Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов

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Сегодня, 22 ноября, в Черкассах начался второй тур выборов городского главы. За победу борются два кандидата - Виктор Евпак из партии "Голос" и Анатолий Бондаренко из партии "За будущее".

35-летний Виктор Евпак получал образование в университетах Киева и Будапешта. Теперь предприниматель и общественный деятель, специалист по информационным технологиям, его компания eKreative - одна из крупнейших ИТ-компаний Черкасс. Разрабатывает приложения для мобильных интернет-сайты. Женат на британке, воспитывают сына и дочь.

Автор: facebook.com/pg/viktoryevpak
  Виктор Евпак собрал наибольшие проблемы города
Виктор Евпак собрал наибольшие проблемы города

В политику пришел в 2019 году. Тогда баллотировался в народные депутаты Украины по одномандатному округу № 194 от партии "Голос". В сентябре 2020-го подал свою кандидатуру на пост городского мэра. Во время предвыборной кампании собрал самые болезненные проблемы города. Их решения ставит своей целью.

"Прежде на посту мэра хочу провести аудит города. Чтобы понимать, в каком состоянии принимаем его. Это сделает одна из лучших аудиторских международных фирм. Подобную процедуру надо проводить ежегодно. Таким образом будем иметь реальную картину дел в городе. Также будет агентство развития города. Специалисты будут пытаться заинтересовать инвесторов. Будут исследовать выгодные стороны Черкасс, анализировать, каких инвесторов легче завести. Это нужно начинать с нуля, потому что в этом направлении сделано очень мало", - указывал Евпак во время своей презентации.

Также политик хочет наладить систему безопасности в Черкассах и равноценное финансирование города.

"Хочу ввести систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков. Данные попадать в диспетчерскую, которая будет сотрудничать с правоохранительными органами. Эта программа будет включать новые светофоры, освещение и многое другое. Также мы проанализировали и увидели, что в Черкассах есть несколько привилегированных районов, что из местного бюджета годами получают финансирование. А другие - недофинансированы. Это необходимо исправить".

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Во время первого тура местных выборов получил 19,14% голосов. Во втором туре Евпак поддержали большинство продемократических политических сил: "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Самопомощь", Народный рух Украины, "Пропозыция" и "Демократический альянс".

46-летний Анатолий Бондаренко по образованию экономист. Имеет жену, 2 дочерей и сына.

Автор: chmr.gov.ua
  Анатолий Бондаренко лидирует по результатам первого тура местных выборов
Анатолий Бондаренко лидирует по результатам первого тура местных выборов

На государственной службе с 2002 года. Тогда занимал должность председателя поселкового совета Лисянки, откуда сам родом. Впоследствии - председателя Лисянской райгосадминистрации. Несколько лет работал заместителем генерального директора компании "Нибулон". Вел предпринимательскую деятельность. С 2014 работал помощником-консультантом народного депутата Украины. С ноября 2015 года - мэр Черкасс.

Бондаренко несколько раз менял партию. С марта 2010 года возглавлял Черкасскую областную организацию "Батькивщины". 3 июля 2020 перешел в партию "Предложение". Теперь идет в мэр от партии "За будущее". На первом туре выборов получил наибольшее количество голосов - 37,6%.

"За следующую каденцию в планах наладить процессы сортировки и утилизации мусора, установить новые очистные сооружения для повышения качества воды, провести озеленение города. Кроме того, начнем переход на использование чистых источников электроэнергии", - убеждает избирателей Анатолий Васильевич.

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На посту мэра Бондаренко прогремел на всю страну благодаря ссоре с президентом Зеленским. Во время пандемии коронавируса он один из первых мэров, кто выступил против карантинных ограничений, инициированных правительством. 1 мая 2020 года Исполнительный комитет Черкасского горсовета смягчил карантин, позволив восстановить торговлю мелких продуктовых и промышленных магазинов. Полиция впоследствии возбудила уголовное дело против Бондаренко. А Зеленский прозвал его бандитом.

"Катастрофы с коронавирусом в Черкассах не было. Ситуация контролируется. Однако люди имели возможность заработать на жизнь. Дело полиция закрыла при отсутствии доказательств. То, что Зеленский назвал меня бандитом - предполагаю, это было на эмоциях. А окружение советовал бы ему менять. Эти люди неквалифицированные", - говорил Анатолий Васильевич в комментарии

Теперь Бондаренко отказывается соблюдать карантин выходного дня. Называет такое решение абсурдным.

Большинство кандидатов на должность городских председателей во 2-м туре выборов используют в своей кампании вопрос карантина выходного дня, чтобы получить больше голосов. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины.

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