Через кого Зеленский будет управлять парламентом

Рябошапка помогал команде президента Зеленского и вошел в нее, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский будет управлять парламентом через генпрокурора Руслана Рябошапку.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"У Рябошапки супервозможности. Он становится "директором" парламента. Будет подписывать представления на нардепов. Через него Зеленский будет управлять Верховной Радой, ему уже не нужен лидер фракции. Зато будет мощнейшая "дубинка" при голосовании.

Рябошапка очень амбициозный. Не только хочет выслужиться перед Зеленским. Ему важно его имя и биография в глазах ЕС и США. Не исключает потом работу в международных инстанциях. Не лег под олигархов. Мыслит дальше, чем должность в прокуратуре. Имеет свои идеи, видение, сейчас будет делать успешные кейсы. На сегодня пока таких нет. Частично это можно списать на время, забранное на аттестацию, реформирование структуры. Но все равно параллельно большие кейсы можно было закрывать, на кого доказательств более чем достаточно. В частности того, что показывали журналисты. Берите, оформляйте, давайте результаты.

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Рябошапка не второй по влиянию после президента. После Зеленского влиятельный Коломойский, потом Богдан, Аваков.

Если Зеленский - это смартфон, то Рябошапка - новое приложение, которое помогает ему управлять государством. Логика и содержание прокуратуры не изменились. Хотя они ее назвали Офисом. Половина тех, кто шли на аттестацию, переведутся в регионы. А потом, при изменении ситуации, переведутся назад.

Назначение Рябошапки - одно из лучших, что сделал Зеленский. Он не из старых, как Аваков. Именно профессионал с рынка, который помогал команде и вошел в нее. Кейс достаточно европейский. С другой стороны пока мало сделал того, что могло удовлетворить общество. Понятно, что есть большая часть невидимой работы. Но это еще не тот результат", - говорит Николай Давыдюк.

Со 2 января в Украине заработает Офис генерального прокурора, анонсировал на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка. С нового года народных депутатов будут задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Генеральный прокурор будет согласовывать ходатайство о задержании, обыске или прослушивании нардепа. Только он сможет открывать производство против народных избранников.