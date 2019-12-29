 
Ексклюзивы
1/5
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 306
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 531
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3483
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 153
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6939
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6147
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 963
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3150
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 531
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 567
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1107
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3402
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3411
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 378
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
воскресенье, 29 декабря 2019 12:36

Через кого Зеленский будет управлять парламентом

  Комментировать
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Рябошапка помогал команде президента Зеленского и вошел в нее, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский будет управлять парламентом через генпрокурора Руслана Рябошапку.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"У Рябошапки супервозможности. Он становится "директором" парламента. Будет подписывать представления на нардепов. Через него Зеленский будет управлять Верховной Радой, ему уже не нужен лидер фракции. Зато будет мощнейшая "дубинка" при голосовании.

Рябошапка очень амбициозный. Не только хочет выслужиться перед Зеленским. Ему важно его имя и биография в глазах ЕС и США. Не исключает потом работу в международных инстанциях. Не лег под олигархов. Мыслит дальше, чем должность в прокуратуре. Имеет свои идеи, видение, сейчас будет делать успешные кейсы. На сегодня пока таких нет. Частично это можно списать на время, забранное на аттестацию, реформирование структуры. Но все равно параллельно большие кейсы можно было закрывать, на кого доказательств более чем достаточно. В частности того, что показывали журналисты. Берите, оформляйте, давайте результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политические итоги года: вопросы и ответы

Рябошапка не второй по влиянию после президента. После Зеленского влиятельный Коломойский, потом Богдан, Аваков.

Если Зеленский - это смартфон, то Рябошапка - новое приложение, которое помогает ему управлять государством. Логика и содержание прокуратуры не изменились. Хотя они ее назвали Офисом. Половина тех, кто шли на аттестацию, переведутся в регионы. А потом, при изменении ситуации, переведутся назад.

Назначение Рябошапки - одно из лучших, что сделал Зеленский. Он не из старых, как Аваков. Именно профессионал с рынка, который помогал команде и вошел в нее. Кейс достаточно европейский. С другой стороны пока мало сделал того, что могло удовлетворить общество. Понятно, что есть большая часть невидимой работы. Но это еще не тот результат", - говорит Николай Давыдюк.

Со 2 января в Украине заработает Офис генерального прокурора, анонсировал на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка.

С нового года народных депутатов будут задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Генеральный прокурор будет согласовывать ходатайство о задержании, обыске или прослушивании нардепа. Только он сможет открывать производство против народных избранников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Через кого Зеленский будет управлять парламентом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Драматурга единогласно избрано президентом страны

Создали "корейское экономическое чудо"

На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота

Самое читаемое
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 29377
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом Просмотров: 14787
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 11430
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 10584
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку Просмотров: 9550
Политика
"Европейская Солидарность" резко раскритиковала обмен пленными
"Европейская Солидарность" резко раскритиковала обмен пленными 1 Просмотров: 693
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев Просмотров: 1638
Зеленский подписал закон о депутатской неприкосновенности
Зеленский подписал закон о депутатской неприкосновенности Просмотров: 2241
Зеленский рассказал о планах на Новый Год
Зеленский рассказал о планах на Новый Год Просмотров: 549
Фракции кума Путина и Тимошенко больше всех не голосуют в Раде
Фракции кума Путина и Тимошенко больше всех не голосуют в Раде Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
4
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
4
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
3
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
2
Зеленский оказался упрямым - политолог
1
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
Голосов: 14352
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua