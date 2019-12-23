Цена на газ не возрастет, а цифры в платежках украинский снизятся

В правительства появилась возможность снизить цифру в украинских платежках за газ и отопление.
Об этом на канале YouTube заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, это стало возможно, потому что Украина и Россия договорились за транзит газа без роста цены.
Также добавил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.
"Почему это важно для нас - мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы", - уточнил Гончарук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему цена на газ не упадет
Сталая цена на газ позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление.
Пять украинских компаний подписали контракт с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года.
Комментарии