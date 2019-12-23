Цена на газ не возрастет, а цифры в платежках украинский снизятся

Украина и РФ договорились о цене на транзит газа. Фото: focus

В правительства появилась возможность снизить цифру в украинских платежках за газ и отопление.

Об этом на канале YouTube заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, это стало возможно, потому что Украина и Россия договорились за транзит газа без роста цены.

Также добавил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

"Почему это важно для нас - мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы", - уточнил Гончарук.

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Сталая цена на газ позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление.

Пять украинских компаний подписали контракт с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года.