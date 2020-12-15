"Цементирует мертвые Минские договоренности" - в Раде раскритиковали Зеленского

Президент Зеленский за год уменьшил коалицию с участием западных партнеров, говорят в парламенте. Фото: preisident.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не показывает альтернативы Минским соглашениям, в тоже время их цементирует. Об этом в Верховной Раде заявил народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

"Сегодня команда президента предлагает еще на 1 год продлить закон об "особом статусе" Донецкой и Луганской областей. Это означает цементирование безальтернативности Минских договоренностей.

Кто выступает за безальтернативность договоренностей? Путин. Послушайте его выступления, позицию агрессора на всех международных площадках. И пятая колонна Кремля в этом парламенте", - сказал нардеп.

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Он заявил, что закон - "об амнистии боевиков, которые убивали наших воинов". "Это спецстатус по сути с правами федерации для этих 2 областей, это "местная народная полиция", "особенность" назначение судей и прокуроров. Это украинский интерес? Точно нет", - сказал депутат.

"Прошел 1 год с момента встречи в "нормандском формате". И президент Зеленский хотел его расширить. Подключив в союзники Великобританию и США. Но что удалось президенту? Уменьшить эту коалицию и умерить даже поддержку Германии и Франции. И перевести все в трехстороннюю контактную группу. А вы знаете, как называет эту группу Россия? Контактной, там рассматривают ЛНР-ДНР как переговорщиков. То, что произошло за этот год, - цементирование уже мертвых Минских соглашений", - заявил Лозинский.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В марте СМИ сообщали, что в Минске Андрей Ермак и Леонид Кучма согласовали создание консультативного совета с российскими коллаборационистами на Донбассе, а агрессор Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. 60 народных депутатов от "Слуги народа" обратились к президенту и напомнили, что в ОРДЛО действуют действуют российские оккупанты.