Чем занимается Москаль после поражения Порошенко

Геннадий Москаль хочет присмотреться к обновленной партии Петра Порошенко. Фото: Facebook

Геннадий Москаль, который подал заявление на увольнение с должности главы Закарпатской ОГА, находится в отпуске. Об этом он рассказал Gazeta.ua

Москаль приехал в пятницу на съезде партии "Європейська солідарність".

"Пока я в отпуске. Вплоть до конца августа. Потому что я за весь период, ни в Луганской, ни в Закарпатской области в отпуск не ходил. Поэтому полностью использую свое конституционное право на отдых и закон. А что будет дальше? Послушаю здесь. Я гость, посмотрим. Говорят семь раз надо примерить, а потом решать", - сказал он.

Чиновник рассказал, что до сих пор возглавляет областную организацию "Блок Петра Порошенка - Солідарність".

"Поскольку идет перерегистрация и переименование, сегодня скажут. Будут перевыборы, нужно будет менять статус - не надо. Я пришел сегодня послушать", - отметил он.

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Смену власти Москаль назвал "политическим гриппом".

"У людей было сезонное заболевание. Знаете, как идет грипп, то нельзя лечить каждого, потому что это не даст результата. Надо дождаться. Пока он пройдет. Пройдет и это. Мы два раза проходили, еще был тяжелый грипп - Ющенко. Здесь хоть никто не кричал "Зе-лен-ский". Боже, что было при Ющенко. Люди думали, что мессия, посланный Богом Иисусом Христом для спасения украинской нации. Ну и чем кончил? Бомжом. Янукович. Я работал в Луганской области, когда Партия регионов в расцвете была. И чем закончил? Изгнанником и человеком, осужденным, хотя и заочно.

Украинцы должны немного успокоиться. Этот грипп политический пройдет. Я не верю в золотую рыбку. Я вижу по всей Украине - отсутствие денег. На любые программы приходят копейки, остальное - все глухо, как в танке. И то, что говорит сегодня Кабинет министров, это надо разделить на 100 и с него найти корень. Денег нет. Без денег эти реформы, которые проводились, они завели страну абсолютно в тупик. Их, чтобы дальше проводить, нужны средства. И надо надеяться, что эти реформы принесут что-то в казну. А не только из казны брать", - рассказал Москаль.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.