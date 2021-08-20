Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат

"Речь о крупной сделке на Донбассе при участии более 20 000 военных", говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

На Донбассе нужен большой миротворческий контингент ООН в более чем 20 тыс. военнослужащих. Пока это нереально, но должны двигаться к такому сценарию. Об этом в интервью журналу "Країна" заявил Владимир Ельченко, посол Украины в США (2019-2021), постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019).

"Если миротворческий контингент ООН вводят в какую страну, то в большинстве случаев он стабилизирует ситуацию. Должны идти этим путем. Речь о крупной сделке на Донбассе при участии более 20 000 военных. Сейчас это нереально. Но когда-то придем. Не будет полностью, как хотим, но не пройдет и русский вариант", – говорит Ельченко.

Отмечает: "Если была бы резолюция Совета безопасности по санкциям против России, нам было бы гораздо легче. Но РФ постоянный член. Наложит вето и заблокирует такой документ".

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Интервью читайте в журнале "Країна".

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