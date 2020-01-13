Чем будут заниматься депутаты после новогодних выходных

"Неделя будет насыщенной", – говорит Разумков. Фото: УНІАН

На этой неделе народные депутаты рассмотрят вопросы социального обеспечения военных и запуск программы кредитования предпринимателей.

Об этом шла речь на согласительном совете в понедельник.

"Неделя будет насыщенной. Многие вопросы остались еще с прошлого года", – сказал спикер Дмитрий Разумков.

Разумков поручил профильным комитетам высказать свою позицию относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и подготовить по этому поводу постановление Верховной Рады.

"Хочу особенно обратить внимание на вопросы, которые были инициированы президентом, определены им как неотложные. Это внесение изменений по вопросам децентрализации – поддержать и направить в Конституционный суд.

Кроме того, из тех законопроектов, которые вернулись из Конституционного суда, рассмотреть два законопроекта в первом чтении. Это законопроекты 1013 (об отмене адвокатской монополии. – Gazeta.ua) и 1028 (по консультативным, совещательным и других вспомогательным органам Верховной Рады).

Будет большой блок, который касается вопросов социального обеспечения военнослужащих, связанных с государственным бюджетом, для запуска программы кредитования для предпринимателей. Чтобы уже мы могли запустить обещанную президентом программу для предпринимателей, которые возвращаются в Украину, начинают свой бизнес", – сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Также депутаты рассмотрят "большой блок" законов об интеллектуальной собственности, ее защите. Создании государственного органа.

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29 декабря спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. Пленарная неделя началась через три недели.