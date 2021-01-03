"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA

Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua

Можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту за новогодний подарок

Автор: Facebook/Сергей Кривонос Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос прокомментировал указ о своем увольнении

Так прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря. В Офисе президента увольнение Кривоноса объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические споры". Указ направили в распоряжение Министерства обороны.



Дело бесперспективное. Выглядит как сведение счетов между этажами Офиса президента или зданиями правительственного квартала

Так политолог Виктор Бобыренко говорит о деле, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Его подозревают в участии в фальсификации экспертизы в производстве по екснардепу и владельцу компании "Укрбуд" Максима Мыкитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. Мыкитась свидетельствует, что дал взятку в виде паркоместа за 250 тыс. грн заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это тот уменьшил сумму убытков государства в деле с 81 млн до 7 млн ​​грн. Суд отправил Дубоноса в СИЗО.

Олега Татарова следствие считает посредником между ним и застройщиком. 2 декабря в суде Мыкитась сказал, что Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".

30 декабря в Высшем антикоррупционном суде была третья попытка по избранию Татарову меры пресечения. Однако прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Грицан отозвал ходатайство. Сказал: "В настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно".



Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не идите не компромиссы со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой

1 января ексруководитель МОЗ Уляна Супрун опубликовала пост о том, что решила оставить свою Facebook-страницу. Имеет там более 350 тыс. подписчиков. Свое решение не объяснила.

Переход на русский в обращении к жителям оккупированных Россией территорий - нелогичная ерунда. Вроде украинцы там не понимают государственной, а только язык оккупационной администрации

Автор: Украинская правда В новогоднем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных територий на русском языке

Так анализирует новогоднее обращение президента Владимира Зеленского офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус" Роман Кулик. В этом году был другой формат поздравления. О пережитом 2020-м Зеленский рассказывал детям. "Это все креативно, но вроде зрители какие-то дурачки", - говорит Кулик.

Управление СБУ в Николаевской области, а вы не хотите заняться этим мудаком? Вроде ваш профиль

Так николаевец Игорь Кушниренко прокомментировал сообщение в Facebook депутата областного совета Николаева от "Оппозиционного платформы За жизнь" Максима Невенчанного. 31 декабря тот поздравил с Новым годом украинцев изображением президента России Владимира Путина. Через три дня написал новый пост, в котором возмущался критикой, которую пользователи писали по поводу поздравления: "Они считают фото Путина неполиткорректным. А фото с отцом украинской бедности - Байденом, почему-то считается политическим мейнстримом".