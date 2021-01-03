"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 378
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3681
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 783
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1368
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1701
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 810
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2547
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1107
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
4
6
17
5
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Видео
Все видео
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 378
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1224
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1368
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 936
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 18:02

"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA

  Комментировать

Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua

Можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту за новогодний подарок

Автор: Facebook/Сергей Кривонос
  Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос прокомментировал указ о своем увольнении
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос прокомментировал указ о своем увольнении

Так прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря. В Офисе президента увольнение Кривоноса объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические споры". Указ направили в распоряжение Министерства обороны.


Дело бесперспективное. Выглядит как сведение счетов между этажами Офиса президента или зданиями правительственного квартала

Так политолог Виктор Бобыренко говорит о деле, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Его подозревают в участии в фальсификации экспертизы в производстве по екснардепу и владельцу компании "Укрбуд" Максима Мыкитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. Мыкитась свидетельствует, что дал взятку в виде паркоместа за 250 тыс. грн заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это тот уменьшил сумму убытков государства в деле с 81 млн до 7 млн ​​грн. Суд отправил Дубоноса в СИЗО.

Олега Татарова следствие считает посредником между ним и застройщиком. 2 декабря в суде Мыкитась сказал, что Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".
30 декабря в Высшем антикоррупционном суде была третья попытка по избранию Татарову меры пресечения. Однако прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Грицан отозвал ходатайство. Сказал: "В настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно".


Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не идите не компромиссы со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой

1 января ексруководитель МОЗ Уляна Супрун опубликовала пост о том, что решила оставить свою Facebook-страницу. Имеет там более 350 тыс. подписчиков. Свое решение не объяснила.

Переход на русский в обращении к жителям оккупированных Россией территорий - нелогичная ерунда. Вроде украинцы там не понимают государственной, а только язык оккупационной администрации

Автор: Украинская правда
  В новогоднем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных територий на русском языке
В новогоднем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных територий на русском языке

Так анализирует новогоднее обращение президента Владимира Зеленского офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус" Роман Кулик. В этом году был другой формат поздравления. О пережитом 2020-м Зеленский рассказывал детям. "Это все креативно, но вроде зрители какие-то дурачки", - говорит Кулик.

Управление СБУ в Николаевской области, а вы не хотите заняться этим мудаком? Вроде ваш профиль

Так николаевец Игорь Кушниренко прокомментировал сообщение в Facebook депутата областного совета Николаева от "Оппозиционного платформы За жизнь" Максима Невенчанного. 31 декабря тот поздравил с Новым годом украинцев изображением президента России Владимира Путина. Через три дня написал новый пост, в котором возмущался критикой, которую пользователи писали по поводу поздравления: "Они считают фото Путина неполиткорректным. А фото с отцом украинской бедности - Байденом, почему-то считается политическим мейнстримом".

Автор: GAZETA.UA
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 16515
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 9603
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9342
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 8352
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 7677
Политика
Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина
Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина Просмотров: 927
Мендель засветила татуировку в новой фотосессии
Мендель засветила татуировку в новой фотосессии Просмотров: 972
Турция вновь отказалась признавать Крым российским
Турция вновь отказалась признавать Крым российским Просмотров: 1098
В США сенаторы-республиканцы обжалуют результаты голосования коллегии выборщиков
В США сенаторы-республиканцы обжалуют результаты голосования коллегии выборщиков Просмотров: 333
Спикер парламента Эстонии выдвинул территориальные претензии к РФ
Спикер парламента Эстонии выдвинул территориальные претензии к РФ Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 18716
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть