"Человек определяется не своим трепом", - Белецкий высказался о Зеленском

Нацкорпус устроил митинг под Офисом президента. Фото: "Новинарня"

Председатель Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил на митинге перед Офисом президента, что власть преследует ветеранов, чтобы они не протестовали против введения требований Запада

Он назвал "трепом" заявления президента Владимира Зеленского о патриотизме. Указал, что на президента будто бы идет мощное давление со стороны Запада, сообщает "Цензор.нет".

"Они требуют имплементации формулы Штайнмайера, проведения референдума и выборов на оккупированных территориях, требуют дать воду в Крым. Для этого нужно прижать тех, кто будет противостоять", - заявил Белецкий.

Он сказал, что всех преследуемых властью ветеранов освободят.

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"Человек определяется не своим трепом, не съемками в дешевых сериалах, а всеми делами, которые он делал за всю жизнь", - сказал Белецкий.

"Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.