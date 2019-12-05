Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 135
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3924
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6516
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19539
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6309
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6516
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1989
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2358
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6309
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 72
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
четверг, 05 декабря 2019 19:50

Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza

  Комментировать
Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza
Фото: ТСН

Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.

Об этом пишет польское издание "Газета выборча". По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела.

Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.

"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", – отмечает издание.

Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.

"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цель президента России - посадить Порошенко - Gazeta Wyborcza». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 25740
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10314
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
 Просмотров: 9495
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 8982
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8209
Политика
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк
Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк Просмотров: 135
Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран
Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран Просмотров: 90
Зеленский появился на обложке журнала Time
Зеленский появился на обложке журнала Time Просмотров: 252
Рада не смогла уволить Яременко с должности главы комитета
Рада не смогла уволить Яременко с должности главы комитета Просмотров: 396
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 2169
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 13970
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua