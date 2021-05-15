Чего не хватает России для полномасштабного вторжения в Украину

Петр Бурковский рассказал о возможности повномасштбаного вторжения. Фото: Тарас Подолян

Чтобы начать полномасштабное вторжение Россия, пожалуй, ожидает внутриукраинского кризиса, как и в 2014 году, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.

"Может быть обусловлена ​​новой волной коронавируса, или политической, когда, например, обнародуют какие-то доказательства причастности руководства государства к преступлениям. Когда появились доказательства, что Кучма причастен к убийству Гонгадзе, Украина резко пошла на сближение с Россией. В 2013 году, когда во время Майдана была разрушена вертикаль правления силовыми структурами, это сильно снизило сопротивляемость страны. Могут спровоцировать столкновения между силовыми структурами Украины. Например, если министр внутренних дел захочет остаться в должности после развала "дела Шеремета" попытается использовать дело "вагнеровцев" (довгопланована сорвана спецоперация США, Украины и Турции по задержанию боевиков частной компании Вагнера, вследствие вероятного утечки деталей операции к спецслужбам России или Беларуси из высшего окружения Президента Украины, якобы, удалось после доклада в Офис Президента Украины - ред.Gazeta.ua), чтобы отстранить от власти президента Украины ", - объяснил.

Атаки России могут быть косвенные.

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"Это влияние на критическую инфраструктуру или провоцирование стихийного бедствия. В прошлом году к северу от Киева горели леса и ухудшилась экологическая ситуация. Возможно, применят химическое оружие. Россия показала что готова на это на примере того же "Новичка". Это вещество разработано для убийства тысяч. Могут использовать что-то подобное и атаковать систему водоснабжения или применить радиологическое оружие вблизи атомных электростанций. Тогда заговорят о выбросе радиации и начнется паника. Россия может и заблокировать Черное море, которым Украина экспортирует зерно и импортирует нефтепродукты. Будет использовать свои регионы с нулевой протестной мобилизации, как базы".

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США надеются, что Россия не пойдет на полномасштабное нападение на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.