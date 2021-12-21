Чаус подал два иска в ОАСК. Фото: УНН

Бывший судья Николай Чаус обжалует свое отчисление из штата судей.

Он направил два иска в Окружной административный суд Киева.

В первом иске просит суд признать незаконным и упразднить приказ Днепровского районного суда Киева о своем отчислении из штата судей.

"В другом иске указано: признать противоправными действия Днепровского районного суда города Киева в виде представления в Высший совет правосудия Обращения с дисциплинарной жалобой по привлечению судьи Николая Чауса к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении суда.

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Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по этим искам.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016 года. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине. 30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении. Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.