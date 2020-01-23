Бывшим нардепу и чиновнику правительства инкриминируют хищение на 54 млн грн - СМИ

Наталья Бернацкая после правительства работала секретарем ЦИК. Фото: УНИАН

В Офисе генерального прокурора подписали подозрения экс-нардепу Георгию Логвинскому и бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 млн грн.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации Национального антикоррупционного бюро, в 2015-16 годах Логвинский с подельниками с помощью топ-чиновников Минюста якобы украл у государства 54 млн грн. Для реализации схемы также ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Всего, по данным следствия, к преступной схеме якобы причастны шесть человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ и трое технических исполнителей и пособников.

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Речь идет о так называемом деле "Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Минюста и растрату. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с Логвинским. Компания имела спор с Киевэнерго, предложила его мирное урегулирование.

По данным следствия, правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл", вопреки интересам службы" единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". Компания получила более 54 млн грн.

В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда и сделали это законно.

"Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности. А якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Георгий Логвинский был народным депутатом восьмого созыва. Прошел в парламент на внеочередных выборах в 2014 году. Был 37-м в списке "Народного фронта". Наталья Бернацька с 2015-го по 2018 год была заместителем министра юстиции в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Затем работала секретарем ЦИК.