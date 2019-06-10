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понедельник, 10 июня 2019 15:27

Бывший советник Януковича идет в Раду

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Бывший советник Януковича идет в Раду
Бывший советник Януковича Леонид Климов баллотируется по мажоритарному округу. Фото: LIGA.net

Леонид Климов, который неоднократно избирался членом парламента по спискам Партии регионов и был советником экс-президента Виктора Януковича, вдруг решил баллотироваться в Верховную Раду.

Климов будет идти по мажоритарному округу №137 с центром в городе Подольск Одесской области, сообщает Укрінформ

В парламенте Климов вошел во фракцию "Возрождение", член комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, а также межфракционного объединения "За Одессу".

Жители Одесской области связывают имя политика с обанкротившимся "Имэксбанком", бизнес-империей "Приморье".

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Народный депутат, беглый Александр Онищенко собирается принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду и идти по округу в Киевской области.

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