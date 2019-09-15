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воскресенье, 15 сентября 2019 10:42

Бывший "смотрящий" за Минюстом не имеет желания идти во власть

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Бывший &quot;смотрящий&quot; за Минюстом не имеет желания идти во власть
Довбенко не имеет желания работать в министерстве юстиции

Юрист Андрей Довбенко, известный как "смотрящий" за Минюстом во времена президентства Порошенко, на свадьбе которого во французском Сен-Тропе в День Независимости Украины присутствовал глава Офиса президента Андрей Богдан, заявил, что не намерен работать в Министерстве юстиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно", - сказал Довбенко в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов, не интересует его работа в Министерстве юстиции.

Он добавил, что не планирует идти во власть. "Это не мое. Я - человек бизнеса", - отметил он.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в частности День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

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