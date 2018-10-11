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четверг, 11 октября 2018 23:39

Бывший "регионал" Шуфрич сделал неожиданное заявление о единой поместной церкви

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Бывший &quot;регионал&quot; Шуфрич сделал неожиданное заявление о единой поместной церкви
Одна Украинская церковь лучше чем три, говорит бывший "регионал" Нестор Шуфрич. Фото: открытые источники

Нардеп от "Опоблоку", бывший "регионал" Нестор Шуфрич поддержал идею единой поместной Украинской православной церкви. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

На вопрос ведущей: "Вы будете идти со всеми на Владимирскую горку? Или в кругу своих однопартийцев отдельно от президента и паствы теперь уже бывшего Киевского патриархата, если мы говорим об объединенную церковь" Шуфрич ответил: "Я скажу как верующий. Безусловно одна украинская церковь лучше чем три. Я хотел бы, чтобы этот объединительный процесс был мирный, добровольный и эволюционный".

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Синод поддержал автокефалию Украинской православной церкви. О таком решении стало известно вечером 11 октября.

Документ состоит из 5 пунктов. Согласно им, украинская церковь будет подчиняться Константинополю. Также анафема Украинской православной церкви Киевского патриархата признана недействительной. Для того, чтобы Украина получила Томос, должны объединиться три церкви - УПЦ КП, УПЦ МП и УПАЦ (Украинский православной автокефальная церковь), заявил патриарх УПЦ КП Филарет.Такое собрание состоится очень скоро, пообещал.

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