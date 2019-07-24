Бывший "голос" партии Порошенко в Раде проходит в парламент

Народный депутат из фракции БПП Алексей Гончаренко выиграл выборы в одномандатном округе №137 в Одесской области.
Там посчитали 100% протоколов.
Гончаренко получил 29,46% голосов. Его соперник, выдвиженец от "Слуга народу" Александр Муконин получил 24,34%.
За бывшего советника Виктора Януковича и нардепа из группы "Відродження" Леонида Климова проголосовали 22,72% избирателей.
Гончаренко шел самовыдвиженцем. В Верховной Раде 8-го созыва был одним из тех, кто больше всех выступал на эфирах от имени фракции БПП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После проигрыша брата Медведчука в округе пересчитывают голоса
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8:45 обработала 99,3% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Больше всего голосов получает партия "Слуга народу" - 43,16%.
Комментарии