Бывший "голос" партии Порошенко в Раде проходит в парламент

Нардеп Гончаренко переизбирается. Фото: УНІАН

Народный депутат из фракции БПП Алексей Гончаренко выиграл выборы в одномандатном округе №137 в Одесской области.

Там посчитали 100% протоколов.

Гончаренко получил 29,46% голосов. Его соперник, выдвиженец от "Слуга народу" Александр Муконин получил 24,34%.

За бывшего советника Виктора Януковича и нардепа из группы "Відродження" Леонида Климова проголосовали 22,72% избирателей.

Гончаренко шел самовыдвиженцем. В Верховной Раде 8-го созыва был одним из тех, кто больше всех выступал на эфирах от имени фракции БПП.

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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8:45 обработала 99,3% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду. Больше всего голосов получает партия "Слуга народу" - 43,16%.

