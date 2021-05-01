Бывшему главе КСУ Тупицкому приостановили выплату заработной платы и запретили пользоваться служебным транспортом

Тупицкому не будут платить зарплату. Фото: Корреспондент

Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый приостановил выплату заработной платы и запретил пользоваться служебным транспортом отстраненному главе КСУ Александру Тупицкому и экс-судье Александру Касминину.

Распоряжение было подписано 30 апреля. В документе также указана причина такого решение — указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он отстранил Тупицкого и Касминина, сообщает Зеркало недели.

По информации издания, накануне представитель президента в КСУ Федор Вениславский просил предоставить документы, которые бы разрешали пользоваться транспортом и получать заработную плату экс-судьям. Он также требует служебной проверки.

Зеркало недели также обращает внимание на то, что распоряжение Тупицкого выдано на бланке председателя и зарегистрировано в секретариат КС. Это может означать, что секретариат признает его головой. Вместе с тем, распоряжение Головатого также зарегистрировано секретариатом.

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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.