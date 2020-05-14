Бывшего нардепа Мыкытася посадили под домашний арест

Максим Мыкытась - бывший мажоритарщик с Черниговщины

Высший анктикорупционный суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии экс-нардепа и бывшего президента "Укрбуда" Максима Мыкытася под круглосуточный домашний арест.

Об этом со ссылкой на источник пишет "Українська правда".

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн. Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично.

Мыкытась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля.

На экс-нардепа также вновь возложили ряд обязательств - прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Ранее сообщалось, что Мыкытась не оплатил 100 млн грн залога, который определила Апелляционная палата ВАКС.

До этого Антикорсуд взыскал в пользу государства 80 млн грн залога Мыкытася, так как экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

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В октябре прошлого года Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения. Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.