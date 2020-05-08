Экс-нардепа Мыкытася снова просят взять под стражу

Максим Мыкытась - бывший мажоритарщик с Черниговщины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вновь требует взять под стражу бывшего нардепа Максима Мыкытася, которого подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве.

Прокурор подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения Мыкытасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Мыкытась до сих пор не оплатил 100 млн грн залога, который определила Апелляционная палата ВАКС.

"Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - рассказали в САП.

20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре и не взял под стражу Мыкытася. Несмотря на то, что он так и не внес 100 млн грн залога.

До этого Антикорсуд взыскал в пользу государства 80 млн грн залога Мыкытася, так как экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

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В октябре прошлого года Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения. Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.