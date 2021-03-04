Бывшего главу разведки не лишали охраны - Нацполиция

Национальная полиция опровергла информацию о том, Василия Бурбу лишили охраны. Фото: УНИАН

Экс-главу главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу не лишали государственной охраны.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Генерал-полковник Василий Бурба является лицом, находящимся под охраной, ведь он выполнял особо важные задачи для защиты независимости и территориальной целостности Украины. В том числе на территории, временно оккупированной врагом", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Бурбу и членов его семьи.

"Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", - добавили в полиции.

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Лишить Василия Бурбу госохраны вроде как приказал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По его словам, 22 февраля без предупреждения семью генерал-полковника выселили из охраняемого поселка в Конча-Заспе под Киевом. Также разведчика лишили документов прикрытия. Это произошло после того, как Бурба дал показания в Государственном бюро расследований и в генпрокуратуре о факте измены и срыве операции по задержанию террористов "Вагнера".