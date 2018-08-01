Бывшая пресс-секретарь Януковича нашла работу у одного из политиков

Бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Дарка Чепак теперь работает на Олега Ляшко - СМИ. Фото: tsn.ua

Бывшая пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича Дарка Чепак работает в избирательном штабе главы Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом говорится в публикации на "Українська правда"

У нее подписан контракт не с Радикальной партией, а с холдингом олигарха Рината Ахметова СКМ, указывает СМИ. В штабе Ляшко Чепак выполняет функцию медиа-менеджера. В частности, курирует Facebook и Youtube-направление, а также предлагает собственные стратегии рекламы для выборов.

"Дарке металлурги не доверяют. Как-то она пришла и начала втирать всем о Google analytics. Представь, как мужики смотрели на нее с недоверием, нахмурив брови", - рассказывает один из собеседников, работающий в штабе.

В комментарии Чепак четкого ответа не дала:

"Агентство, которое я представляю (уточнение о названии агентства собеседница проигнорировала), оказывает услуги и консультации в области коммуникационной политики. Мы сотрудничаем с несколькими независимыми клиентами, и я не уполномочена заявлять о деталях нашего сотрудничества. Вместе с тем, мы готовим серию публичных социальных проектов, и я буду рада сообщить вам о них осенью".

Штаб главного "радикала" возглавляет бывший директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.

К избирательным совещаниям привлечены нардеп Андрей Лозовый, пресс-секретарь партии Вероника Яковлева и режиссер Марк Гресь, пишет СМИ.

Лозовый помогает в вопросах креатива и наружной рекламы. В качестве примера идей депутата собеседники приводят поход Ляшко в метро, где он проехался в вагоне и пообщался на камеру с людьми о повышении тарифов на проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партией Ляшко руководит кадр Ахметова, который подписывал меморандум с боевиками - СМИ

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года. Ранее СМИ сообщали, что мать лидера Радикальной партии Любовь Ляшко оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 "квадратов" и 14-метровое паркоместо на столичном Печерске.