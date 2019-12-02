Бюджет пошел на подпись Зеленскому

Минимальная зарплата будет 4723 грн, запланировано в проекте.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник подписал законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, сообщает сайт парламента.

Верховная Рада приняла проект госбюджета 14 ноября.

Доходы запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,180 трлн грн. Дефицит — 2,09% валового внутреннего продукта.

На социальную сферу, включая пенсии и субсидии выделят 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в этом году. На здравоохранение — 113 млрд грн, дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность составляют 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны.

Минимальная зарплата будет 4723 грн, сейчас — 4173 грн. Средний курс гривны к доллару планируется на уровне 27.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн.

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