"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику

"Настоящее счастье не может быть единоличным". ФОТО: Офис президента

Бывший руководитель "Студии квартал-95", ныне президент Владимир Зеленский пошел в политику, потому что ему было "стыдно за свое счастье".

Об этом он рассказал во время своего выступления на шестнадцатой ялтинской ежегодной встречи YES.

"Многие откровенно удивлялся, зачем я иду в политику. Мне говорили: "У тебя же все есть. Ты счастливый человек". Это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье. То, которое ты действительно сам воспитывал. То, которое ты заработал своим трудом.

Но какое подчеркивает несчастье многих людей, которые живут вокруг тебя. Людей, которые живут с тобой в одной стране".

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Зеленский объявил о своем участии в президентских выборах 31 декабря 2018-го при обращении на телеканале "1+1". В первом туре выборов Зеленский получил 30, 24% голосов, во втором - 73,22%. 71% опрошенных украинцев довольны работой президента Владимира Зеленского, 11% - недовольны, 18% - не смогли сформировать свое отношение, свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября.