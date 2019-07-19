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пятница, 19 июля 2019 17:17

Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским — Костыря

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Доктор политических наук, профессор Инна Костыря поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы в органы местного самоуправления, чтобы сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.

Также Костыря прокомментировала другую инициативу президента о переносе места проведения заседаний Киевской облгосадминистрации из Киева в Киевскую область.

Об этом кандидат в народные депутаты по 91-му избирательному округу в Киевской области написала на своей странице в Facebook.

"Я полностью поддерживаю инициативы президента, действительно, трудно из Киева понимать проблемы Киевской области, ведь то, что всем кажется, что все рядом и проблемы и задачи одинаковые — это не так! Хочется отметить, чтобы это не было формальным выполнением поручения президента, или имитацией приближения власти к народу, предлагаю перенести Киевскую областную государственную администрацию не в Ирпень, где все удобно, красиво, устроено, а, например, в Фастов, где и город и люди очень нуждаются во внимании власти", — написала Костыря.

По ее словам, она уже общалась по этому вопросу с местными жителями и они полностью разделяют это мнение: "…пусть власть посмотрит, как мы здесь живем".

  Профессор Инна Костыря поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы в органы местного самоуправления
Профессор Инна Костыря поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы в органы местного самоуправления

Костыря подчеркнула, что проблемы таких городков, как Фастов, носят не только социально-экономический характер, а здесь банально нет дорог.

"И, думаю, если новый губернатор несколько дней поездит на работу в КОГА, которая будет расположена в Фастове, он на себе почувствует критичность и неотложность решения проблем Фастова и местных жителей", — написала Инна Костыря.

Напомним, ранее сообщилось, что Инна Костыря планирует присоединиться в Верховной Раде к фракции "Слуга народа".

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