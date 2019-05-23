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четверг, 23 мая 2019 15:23

"Было бы круто" - президент предложил новую идею

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&quot;Было бы круто&quot; - президент предложил новую идею
Президент Владимир Зеленский мечтает о электронном управлении. Фото: rbc.ua

Президент Владимир Зеленский намерен реализовать идею "страны в смартфоне" и наверстать отставание Украины в развитии электронного правительства.

"Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, мы проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, выступая на iForum 2019.

Зеленский указал, что по индексу человеческого капитала Украина проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.

"То есть вообще дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Ребята, пора это сделать - без вас не справимся.

Как было бы круто, что когда едешь на работу и не только получаешь новости, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, дополнять, какие люди избираются, как можно их отозвать", - сказал президент.

Зеленский попросил всех, у кого есть различные инновационные идеи, обращаться с ними к его команде.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

За 2 дня он подписал 16 указов - большинство о назначении. Также подал в парламент 2 законопроекта - о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и об изменениях в Избирательный кодекс. В последнем Зеленский предложил проводить выборы по закрытым партийным спискам.

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23
мая

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