Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык

 
Ексклюзивы
1/5
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 225
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 7713
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 5671
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2979
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2151
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1386
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1395
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2655
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1683
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
3
7
14
4
7
В Украину прибыла министр обороны Канады
В Украину прибыла министр обороны Канады
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
НАБУ поймало &quot;слугу народа&quot; Кузьминых на крупной взятке
НАБУ поймало "слугу народа" Кузьминых на крупной взятке
&quot;Спасибо деду за победу&quot; и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
"Спасибо деду за победу" и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
Видео
Все видео
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 738
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 900
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6840
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1161
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 13:37

Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык

1 Комментировать
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала &quot;Рада&quot;, которая &quot;ненавидит&quot; украинский язык
Гостевого редактора сразу уволили.

Государственный телеканал "Рада" не имел никаких трудовых отношений с Полиной Шишкиной, заявившей, что "ненавидит" украинский язык. Она проходила испытательный срок на канале.

Об этом сказал директор "Рада" Вадим Перенчук, пишет "Детектор медіа".

По его словам, Шишкина работала на испытательном сроке гостевым редактором от продакшна "Кинокит", производящего контент для канала. Руководит продакшном Алексей Семенов из сообщений СМИ. Семенов – бывший продюсер подсанкционных телеканалов "112 Украина" и NewsOne, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Она у нас не была трудоустроена, и у нас нет никаких трудовых отношений с этим человеком".

Телеканал сейчас заказывает контент у организаций, она была гостевым редактором на двухнедельном испытательном сроке, у нее он даже не истек, ее сразу в тот день уволили", - сказал директор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Эта чертовщина за наши налоги?" - гостелеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду

Ранее блогер Сергей Стернеко опубликовал видео, на котором женщина говорит: "Ненавижу украинский язык", а о флаге: "Кстати такой себя, могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это п*здец".

По информации блоггера, раньше она работала на телеканале Live.

Потом Шишкина извинилась за свои высказывания, заявив, что "полностью осознала свою ошибку".

15 декабря прошлого года телеканал "Рада" заработал в формате телемарафона. Им занимается Семенов.

С тех пор телеканал попал в ряд скандалов. На "Рада" начали продвигать нарративы кремлевской пропаганды о НАТО, хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ.

В государственном бюджете на этот год предусмотрели 378 млн грн финансирования для телеканала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 27891
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 27504
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 15246
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 8604
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 7722
Политика
У депутатов есть секретные планы действий на случай вторжения России
У депутатов есть секретные планы действий на случай вторжения России Просмотров: 54
"Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности
"Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности Просмотров: 36
Альянс Британия-Польша-Украина: премьеры одновременно посетят Киев
Альянс Британия-Польша-Украина: премьеры одновременно посетят Киев Просмотров: 189
Россия должна отойти от пропасти – премьер Джонсон будет говорить с Путиным
Россия должна отойти от пропасти – премьер Джонсон будет говорить с Путиным Просмотров: 162
Вместо Японии Джонсон посетит Украину
Вместо Японии Джонсон посетит Украину Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
12
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
2
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Голосов: 1037
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть