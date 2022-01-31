Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык

Гостевого редактора сразу уволили.

Государственный телеканал "Рада" не имел никаких трудовых отношений с Полиной Шишкиной, заявившей, что "ненавидит" украинский язык. Она проходила испытательный срок на канале.

Об этом сказал директор "Рада" Вадим Перенчук, пишет "Детектор медіа".

По его словам, Шишкина работала на испытательном сроке гостевым редактором от продакшна "Кинокит", производящего контент для канала. Руководит продакшном Алексей Семенов из сообщений СМИ. Семенов – бывший продюсер подсанкционных телеканалов "112 Украина" и NewsOne, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Она у нас не была трудоустроена, и у нас нет никаких трудовых отношений с этим человеком".

Телеканал сейчас заказывает контент у организаций, она была гостевым редактором на двухнедельном испытательном сроке, у нее он даже не истек, ее сразу в тот день уволили", - сказал директор.

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Ранее блогер Сергей Стернеко опубликовал видео, на котором женщина говорит: "Ненавижу украинский язык", а о флаге: "Кстати такой себя, могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это п*здец".

По информации блоггера, раньше она работала на телеканале Live.

Потом Шишкина извинилась за свои высказывания, заявив, что "полностью осознала свою ошибку".

15 декабря прошлого года телеканал "Рада" заработал в формате телемарафона. Им занимается Семенов. С тех пор телеканал попал в ряд скандалов. На "Рада" начали продвигать нарративы кремлевской пропаганды о НАТО, хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ. В государственном бюджете на этот год предусмотрели 378 млн грн финансирования для телеканала.