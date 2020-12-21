Буславец после публикаций НАБУ подала в отставку

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в Facebook.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет...", - написала заместитель министра.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного в марте-апреле разговора топ-менеджеров компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго. Впоследствии на должность и.о. назначили Ольгу Буславец.

Топ-менеджер якобы говорит, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "она - моя последняя надежда", "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе".

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Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний - инициатора введения "Роттердам +" - на кадровые назначения во власти. Следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству из-за действия формулы.

Формулой в течение 2016-17 годов нанесено по меньшей мере 18,87 млрд грн убытков.

В 2015 году представители группы частных теплогенерирующих компаний начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, что производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились. А именно - расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украину из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей.

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Ольга Буславец в 2015-20 гг. была на должностях директора Департамента электроэнергетического комплекса и генерального директора Директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. В апреле-ноябре этого года - и.о. министра энергетики. После чего стала первым заместителем министра.