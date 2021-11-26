Бурба является аферистом - Зеленский

Президент назвал Бурбу "мелким" человеком.

Президент Владимир Зеленский назвал бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу аферистом.

Об этом Зеленский сказал на пресс-марафоне, сообщает Gazeta.ua

"Это авантюрист и аферист. Это мелкий человек, который ремонты делает в Конче за 11 миллионов", - сказал глава государства.

"Он не разведчик, а СБУшник. Руководил транспортом, когда разгоняли Майдан. Он бизнесмен, получал информацию и зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, как и будущего министра обороны", - заявил Зеленский.

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По словам президента, были попытки испортить отношения Украины с США и Турцией.

"Бурба решил сохранить свое место. Знал, что я хочу, чтобы он был уволен. Тогда он принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он назвал мне эту страну.

Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или китайским коллегам. Это была операция под названием Бурба, от товарища Пети. Потому что у нас только начались отношения с США и у нас появился мощный партнер Турция. Я спросил его: "Вы думаете, что я могу передать информацию?". Он обвинил в том, что кто-нибудь распространяет ковид. Предложил мне это передать и публично об этом сказать. В этот момент стало все ясно", – сказал Зеленский.

Дополняется.