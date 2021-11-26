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пятница, 26 ноября 2021 12:54

Бурба аферист - Зеленский

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Бурба аферист - Зеленский
Президент назвал Бурбу "мелким" человеком.

Президент Владимир Зеленский назвал бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу аферистом.

Об этом Зеленский сказал на пресс-марафоне, сообщает Gazeta.ua.

"Это авантюрист и аферист. Это мелкий человек, который ремонты делает в Конче за 11 миллионов", - сказал глава государства.

"Он не разведчик, а СБУшник. Руководил транспортом, когда разгоняли Майдан. Он бизнесмен, получал информацию и зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, как и будущего министра обороны", - заявил Зеленский.

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По словам президента, были попытки испортить отношения Украины с США и Турцией.

"Бурба решил сохранить свое место. Знал, что я хочу, чтобы он был уволен. Тогда он принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он назвал мне эту страну.

Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или китайским коллегам. Это была операция под названием Бурба, от товарища Пети. Потому что у нас только начались отношения с США и у нас появился мощный партнер Турция. Я спросил его: "Вы думаете, что я могу передать информацию?" Он обвинил в том, что кто-нибудь распространяет ковид. Предложил мне это передать и публично об этом сказать. В этот момент стало все ясно", – сказал Зеленский.

Об операции по задержанию российских боевиков Зеленский сказал: "Вот самолет, который вылетает из Минска. Турецкие авиалинии. Там будут обычные люди. А если боевики захватят этот самолет, может такое быть? Может, это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? Я сказал: я считаю, что это не наша операция. Она не продумана подробно".

Зеленский заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "крупный скандал с Эрдоганом".

"Эрдоган нам бы никогда этого не простил. Поэтому я сказал, что она подробно не просчитана. Поэтому мы не проводили эту операцию. Нас втянули. Когда он понял, что его идеи были расколоты – он решил слить эту информацию в СМИ.

У Ермака не было никаких полномочий, чтобы давать какие-то распоряжения", - сказал президент.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил руководитель ОП Андрей Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.

В украинской власти есть предатель, из-за которого сорвалась спецоперация задержания российских боевиков, заявил Бурба.

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Дата
26
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