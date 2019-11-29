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пятница, 29 ноября 2019 13:08

Бунт в Николаеве: депутаты пытаются сместить председателя областного совета

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Бунт в Николаеве: депутаты пытаются сместить председателя областного совета
Депутаты устроили погром в совете. Фото: Укринформ

В областном совете Николаева депутаты сломали двери в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования.

"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесли оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием будут заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - написала в Facebook председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

Она официально попросила полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

Сессионный зал забаррикадирован. Правоохранители никого в нее не пускают, сообщает Укринформ.

Группа депутатов устроила закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. Журналисты и активисты ждут в холле.

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Активистка Ольга Вербицкая сообщила, что в в областном совете происходит что-то вроде голосования 16 января 2014 в Верховной Раде. Антиукраинские депутаты пытается отстранить председателя областного совета.

Ранее председатель Николаевского областного совета заявила, что группа депутатов решила проводить сессию 26 ноября без ее участия, чтобы рассмотреть снятие с должности. Депутатов связывают с председателем облгосадминистрации Александром Стадником.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подрался с главой СБУ Иваном Бакановым. Об этом в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

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