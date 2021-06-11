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суббота, 12 июня 2021 19:48

Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи

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Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
"С начала Зеленский действовал относительно КСУ в полу правовом поле - нельзя в указе о назначении уволить человека", говорит Виктор Чумак. Фото: "Укринформ"

11 июня в Конституционном суде из-за отсутствия кворума не состоялось собрание судей, накануне – сорвали все запланированные заседания. В КСУ требуют соблюдения законодательства от президента Владимира Зеленского, рассказал Gazeta.ua юрист Виктор Чумак.

"Зеленский в ситуации с КСУ хочет быстрых решений проблем. Такого в политике не бывает. Надо найти причину, обсудить ее, устранить. Президент не хочет к этому прибегать. Гораздо проще сделать наскоком – людям это нравится. То, что отменять указ о назначении председателя суда Александра Тупицкого – незаконно, никого не интересует. Президент использует это", – говорит Чумак.

С начала Зеленский действовал относительно КСУ в полу правовом поле – нельзя в указе о назначении освободить человека, как это президент сделал с Тупицким, говорит юрист. "Судьи КСУ встали в позу – хотят соблюдения законодательства. Указ о назначении теряет свою силу после вступления полномочий человека, который назначен. Такой указе не имеет пролонгированного действия – он одномоментный. Нормативный акт о назначении исчерпывает себя в момент вступления человека в должность. Для увольнения человека нужен новый нормативный акт", – говорит Чумак.

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Также добавляет: "Надо внести изменения в порядок формирования КСУ. Об этом все говорили, и в Венецианской комиссии также. Никого не надо назначать до внесения этих изменений. Нужен прозрачный конкурс. Надо бы уволить судей, в которых завершается срок. На их должности также необходимо прозрачный конкурс. Тогда будем иметь нормальный Конституционный суд. Если делать все в соответствии с процедурой, к которой будут причастны международные эксперты".

Законным путем нельзя добиться быстрых решений, говорит Чумак. "Всегда все выливаться в такие последствия".

В Конституционном суде сорвали все запланированные на 10 июня заседания. По данным СМИ, такая ситуация сложилась из-за бунта шестерых судей, которые требуют возвращения уволенного с должности председателя КС указом президента Александра Тупицкого.

27 марта президент Зеленский отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. На прошлой неделе прокуратура передала в суд обвинительный акт по Тупицкого по уголовным статьям. Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве – его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.

27 октября Конституционный суд признал неконституционным статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее". Поэтому президент Владимир Зеленский срочно созвал заседание СНБО.

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