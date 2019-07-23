"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского

Электорат Владимира Зеленского и его политической силы "Слуга народа" - это инфантильные люди, которые хотят доминировать, - таким мнением поделилась в интервью Gazeta.ua поэтесса Евгения Чуприна.

- Меня в этой ситуации беспокоит не сам Зеленский, а люди, которые за него голосовали. Это те люди, которые хотят доминировать. Именно таким образом они реализовали свою возможность влиять на ситуацию. Им подсовывали разных политиков, а они воспользовались своим правом голоса и поломали эту игру. Они таким образом почувствовали свою значимость. Им это нравится: "Сделаем их вместе". Это такой бунт подростков. Они рады, что навредили.

Ты сидел в теплой жопе: маленький человечек, лузер. А тут вдруг все стали лузерами, все обнулилось. Разве не прелесть? "Сделаем их вместе". Это такой бунт подростков

Многие из избирателей Зеленского ненавидят Порошенко. Потому что он у них Эдипов комплекс вызывает. Он держится по-отечески. А людей это раздражает. С ним начинают бороться. Тем более, что у нас много инфантильных слоев населения: бюджетники, пенсионеры. Они чувствуют, что есть люди, которые живут интереснее их.

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Им нравится, что президентом станет шут, который будет по фонтанах бегать, вместо того чтобы работать. Ты сидел в теплой жопе: маленький человечек, лузер. А кто-то приложил усилия и преуспел. А тут вдруг все стали лузерами, все обнулилось. Разве не пкрасота? Красота, - иронизирует поэтесса.

Интервью с Евгенией Чуприной читайте в журнале Країна

Бывший председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль проиграл выборы по округу № 106 в Северодонецке Луганской области. Москаль, который шел как самовыдвиженец, получил 11,99% или 5 649 голосов избирателей. В округе победил кандидат от "Слуга народу" Алексей Кузнецов - 21,49%. Перед днем голосования в Facebook Москаль заявлял: "Услышал сегодня от избирателей, что по улицам Северодонецка пошла массовая скупка голосов. Прямо средь бела дня раздают деньги. Это позор. Я такого безнаказанным не оставлю. Полицию уже мобилизовал, этот беспредел прекратят".

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