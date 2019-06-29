"Буду подметать Крещатик, если не снизим зеленый тариф вдвое" – Герус

Герус считает "зеленый" тариф завышенным

28 июня представитель президента в Кабмине Украины Андрей Герус заявил в Facebook, что сдаст депутатский мандат и будет месяц на волонтерских началах подметать Крещатик, если ему не удастся добиться сжижения в два раза тарифа на "зеленое электричество".

Он подчеркнул, что в Украине "зеленый" тариф для больших станций в четыре раза выше, чем в Армении, где состоялся первый аукцион для солнечных электростанций – пишет gordonua.com

"Обещаю: если во фракции "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в два раза, я сдам мандат (если он у меня будет) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", – написал политик.

Герус объяснил, что "снизить" в данном случае означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в два раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф.

"То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше €0,075 за кВт-час", – уточнил он.



"Зеленый" тариф в Украине применяется к электростанциям, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

В принятом Радой законопроекте говорится о начале проведения с 2020 года "зеленых" аукционов. Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах наименьшую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.

Европейское энергетическое сообщество настаивало на внедрении в Украине "зеленых" аукционов.

При этом Рада приняла поправку, которая запрещает частным лицам устанавливать домашние солнечные электростанции на земле.

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Их разрешено размещать их только на крышах зданий, что сокращает потенциальную мощность энергоустановок.