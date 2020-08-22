Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам

Президент напомнил гражданам о расстоянии и масках. Фото: president.gov.ua

Граждане должны более ответственно относиться к ситуации с распространением коронавируса в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Україна 24".

"Я понимаю, как все уставшие. Мы уставшие в семье. Все уставшие ходить в масках. Я понимаю это.

Ну хотя бы немного серьезнее к этому относится - расстояние, маска. Может на улице там, где ты идешь и рядом с тобой никого нет, это и не страшно, когда ты снял маску. Но это пример - ты снимаешь, это пример для другого. Другой человек идет и говорит "Он без маски и я буду без".

Когда люди собираются - свадьба, день рождения. Я все это понимаю, но надо быть очень осторожными.

Если не выдержат наши медики - будет то, что было в Италии", - сказал президент.

"Большинство европейских стран, они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас первой волны реально не было. Сейчас она есть. Сейчас мы растем - сейчас волна. Идет ежедневно рост.

Люди, помогите и медикам - ну будьте разумны. На ногах легко кроме детей никто ничего не переносит. Есть единичные случаи, люди с крепким иммунитетом даже не знают, что у них был COVID. Будьте осторожны, прошу", - заявил Зеленский.

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За сутки количество больных в Украине на коронавирус увеличилась почти на 2,3 тыс. По состоянию на утро 22 августа зафиксирован почти 103 тыс. случаев коронавирусной болезни.