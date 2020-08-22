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суббота, 22 августа 2020 09:24

На Covid-19 за сутки заболели более 2300 украинцев

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На Covid-19 за сутки заболели более 2300 украинцев
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2244 человека. Фото: reuters

За сутки количество больных коронавируслм увеличилось в Украине почти на 2,3 тысячи. По состоянию на 8:40 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Так, из 102971 больных Covid-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2244 человека, из них 37 - за последние сутки.

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Выздоровели от болезни уже 51735 человек, за сутки - 657.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 797 871. В свою очередь, выздоровели 14635454 человек. Всего в мире 22868238 человек инфицировано.

С начала пандемии коронавируса США выделили Украине $ 18,3 миллиона в виде медицинской и гуманитарной помощи.

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