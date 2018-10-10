Будет с кем разговаривать: Лавров назвал Порошенко партнером

Российский министр иностранных дел назвал Петра Порошенко и его партию партнерами. Фото: 1news.az

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает президента Петра Порошнека своим партнером.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала.

"Я уверен, что нам есть с кем разговаривать в Верховой Раде. Все потому, что первое место или одно из ведущих мест, то есть, ведущей силой в Верховной Раде станет Блок Петра Порошенко, который является нашим партнером, партнером нашего президента по согласованию мирных переговоров в Минске между киевской властью и представителями Луганска и Донецка. Эти договоренности были достигнуты при содействии РФ и ОБСЕ ".

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Вчера, 9 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил в отношении России. Вопрос отложили на следующий год. Россия не вернется в ПАСЕ до конца 2018 года.