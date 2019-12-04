Будет продолжение игры: Зеркаль назвала главную цель Путина на встрече с Зеленским

Встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря. Фото - Униан

Количество сценариев на столе у ​​президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

Считать, что Кремль изменит политику в отношении Украины - нет оснований. Такое заявление сделала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет - Кулеба

"Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумала себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они "играют" во всем мире. Сейчас, на мой взгляд, оснований считать, что он приедет на встречу в "нормандском формате" с благими намерениями - вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", - заявила Зеркаль, передает НВ.

Она уверена, что главная цель для Путина в Париже - добиться снятия санкционного давления.

Встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря. Документ, который подпишут участники саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.